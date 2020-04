A história de amor de Luis Sepúlveda , escritor, e Carmen Yáñez, poeta, nasceu em 1968, no Chile. Pelo meio, estiveram duas décadas separados, obrigados a sair do seu país em exílio pela ditadura que durou entre 1973 e 1990.Sepúlveda morreu em Espanha, devido a complicações motivadas pela infeção pelo novo coronavírus. Em sua homenagem, a mulher escreveu-lhe um poema, publicado no jornal regional espanhol El Comercio. Chama-se Éramos tão felizes e não sabíamos.Sepúlveda e Yáñez casaram-se em 1971, depois de se terem conhecido em 1968 em casa do irmão dela. Tiveram um filho, Carlos. Em 1977, Sepúlveda deixou o Chile governado pelos militares e rumou à Alemanha. Ela dirigiu-se à Suécia. Numa entrevista conjunta dada ao Corriere della Sera, o escritor relata: "Tivemos que reiniciar a nossa vida do zero: aterrei na Alemanha, tive outros três filhos, e ela mudou-se para a Suécia. Mantivemos uma relação. Não foi só graças a Carlos: a ternura permaneceu entre nós."Nos anos 90, ambos estavam separados. Então, sem que ele soubesse, Carmen foi a uma festa em casa de Sepúlveda na Alemanha. "Juntámo-nos entre amigos divorciados, mas não esperava que Carmen viesse. Foi uma surpresa. Propus-lhe que não fosse para a Suécia no dia seguinte e que passasse uns dias comigo em Paris. E, no regresso, pedi a mão da mãe ao nosso filho", relatou Sepúlveda ao Corriere della Sera. O casal vivia em Gijón, Espanha.Leia o poema original em castelhano e o poema em tradução livre:Ignorantes da luz que rodeava a inocênciaéramos tão felizes meu amorcom o calor das nossas mãos juntascruzando todos os caminhose rindo-nos dos obstáculos de pedra ou granizoque nos tentavam parar nesta corrida irresponsável da felicidade.Éramos tão felizese não nos inteirávamos da dimensão da vida.Da ameaça invisível, da grande sombra do medo,nós não sabíamos, irreverentes.Amando-nos com projeções de futuro.Hoje já não penso além de amanhã quando esperoa tua prova de vida dita por outros.