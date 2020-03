Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, sofreu um AVC isquémico durante a madrugada da passada terça-feira . A mãe do craque português está ainda internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, na Madeira.O Serviço de Saúde da Madeira, no qual se inclui o hospital Dr. Nélio Mendonça, confirmou a entrada de Dolores Aveiro naquela unidade hospitalar e deu conta de que a sua "situação clínica decorre como esperado".Segundo a filha mais velha, Elma, revelou aoo estado de saúde da matriarca do clã Aveiro continua a evoluir de acordo com o expectável numa situação deste género. "A minha mãe está bem e a melhorar", fez saber.