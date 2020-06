O ator Gregory Tyree Boyce e a namorada, Natalie Adepoju, morreram na sequência de overdoses acidentais de droga. Segundo a US Weekly, é o que determinam os resultados da autópsia ao ator de Crespúsculo e à namorada.A polícia encontrou pó branco e uma palhinha junto aos corpos. Segundo o gabinete do médico legista do condado de Clark, as substâncias que provocaram a overdose foram cocaína e fentanil.Boyce tinha 30 anos e a namorada, 27. Foram encontrados mortos dentro do apartamento do antigo ator a 13 de maio.