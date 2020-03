Boris Johnson, o colecionador de amantes

Carrie Symonds completa 32 anos, esta terça-feira, 17, grávida do primeiro filho, que será o sexto de Boris Johnson, de 55. A namorada do primeiro-ministro britânico – que se encontra isolada em casa para se proteger do coronavírus – tornou-se, em 2018, numa peça chave para atrair os votos dos jovens e das mulheres, na campanha do líder do Partido Conservador. E a estratégia parece ter funcionado. A imagem de ambos, a saltar de alegria, em Downing Street, na noite eleitoral, encerrava um círculo de uma relação que começou por ser um escândalo.Lara, de 26 anos, a filha mais velha de Boris, culpa Carrie pelo dramático divórcio dos pais, ao fim de um quarto de século de casamento, e de ter destruído a vida da mãe, a advogada Marina Wheeler. Chama "adúltero e mentiroso" ao pai, com quem cortou relações. Os irmãos, Milo, de 24 anos, Cassia, de 22, e Theodore, de 20, seguiram o mesmo caminho de Lara. A vida privada de Boris Johnson virou uma novela em que os protagonistas são um vilão promíscuo, uma jovem seduzida pelo poder e uma vítima que suportou as traições e humilhações do marido.Carrie, que foi diretora de comunicação do Partido Conservador, tornou-se na quinta amante conhecida de Boris. Quando Marina soube do caso, estava a tentar recuperar de um cancro no colo do útero, que a obrigou a duas operações. Só que, desta vez, ele não lhe pediu perdão, limitou-se a dizer adeus. Mas Marina esteve, desde sempre, consciente da tendência poliamorosa do marido. Ela própria foi a causadora do primeiro divórcio dele. Allegra Mostyn-Owen, sua colega na universidade de Oxford, estava casada há seis anos com Boris Johnson quando descobriu que ele tinha outra. Em maio de 1993, apenas 12 dias depois do divórcio, Boris e Marina casaram-se, e cinco semanas mais tarde tiveram a primeira filha, Lara.Quando Theodore, o filho mais novo, estava para nascer, o jornal The Mail on Sunday revelou que Johnson, que já era uma figura emergente no Partido Conservador, mantinha um affair com Petronella Wyatt, filha de um amigo próximo de Margaret Thatcher. Ele negou e ameaçou com processos judiciais, até que a própria Petronella admitiu que tinham um caso e que havia sofrido um aborto de um filho de ambos. Marina ultrapassou a traição e decidiu acreditar que aquele era o último deslize do marido.Menos de dois anos depois, Boris envolveu-se com a jornalista Anna Fazackerley e a mulher pô-lo fora de casa. Mas ele convenceu-a de que não voltaria a acontecer. Helen Macintyre, uma especialista em arte, foi a conquista seguinte e com ela teve um filho, em 2009. A cena repetiu-se: Marina pôs-lhe as malas à porta, ele mostrou-se arrependido e ela cedeu novamente. Ainda teve uma aventura com a ex-bailarina e empresária norte-americana Jennifer Arcuri, mas foi Carrie quem conseguiu terminar definitivamente com o seu casamento. Sem estar divorciado, assumiu a nova relação e poucos dias bastaram para haver um escândalo: os vizinhos de Carrie chamaram a polícia por causa dos gritos, insultos e possíveis atos de violência entre os dois.Marina ficou com 4,6 milhões de euros no acordo de divórcio. Boris e Carrie decidiram morar no n.º 11 de Downing Street, uma casa com quatro quartos, anexa ao n.º 10, residência oficial do primeiro-ministro, que só tem dois quartos. A data do casamento ainda não foi anunciada, mas marcará a primeira vez, em 250 anos, que um primeiro-ministro em exercício se casa.