Lembra-se de Conchita Wurst, que venceu a Eurovisão em 2014 com a canção Rise like a Phoenix? Pode ter deixado de existir – pelo menos, durante uns tempos. Tom Neuwirth – o verdadeiro nome do artista – lançou uma nova canção e no videoclipe, surge irreconhecível.

Conchita Wurst em julho de 2018

Em vez dos cabelos compridos e morenos, tem agora cabelo curto e loiro platinado. A barba manteve-se.

Há vários dias que Neuwirth – que não mudou o nome Conchita Wurst nas suas redes sociais – vinha a publicar imagens que indicavam uma mudança.

Veja o videoclipe da canção Hit Me: