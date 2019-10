Chef Gordon Ramsay comprou um dos 100 Ferrari Monza SP2

Gordon Ramsay, conhecido chef e um apaixonado pela Ferrari, recebeu esta semana mais um "Cavallino Rampante" na sua casa. Trata-se de um Ferrari Monza SP2, um dos primeiros dois modelos da categoria "Icona", uma gama inspirada nos Ferrari de competição mais icónicos dos anos 50 mas que conta com a mais elevada tecnologia de que a Ferrari dispõe actualmente.

Apresentado em Setembro do ano passado, este SP2 foi revelado a par do SP1, sendo que o segundo é um speedster de apenas um lugar e este SP2 é uma proposta com lugar para dois ocupantes. Em ambos os casos, a Ferrari inspirou-se nas suas "barchettas" de competição do passado, nomeadamente o 166 MM de 1948, o 750 Monza e o 860 Monza.

Este modelo tem por base o Ferrari 812 Superfast e conta com um motor V12 de 6.5 litros que produz 810 cv de potência e 719 Nm de binário máximo, números que lhe permitem acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,9 segundos, dos 0 aos 200 km/h em 7,9 segundos e ultrapassar a barreira dos 300 km/h.

Este é o décimo primeiro Ferrari da colecção deste Chef britânico, que ainda no ano passado tinha comprado um 812 Superfast em "Verde Masoni Opaco". Nessa altura o Chef não sabia que cor escolher e pediu à H.R. Owen of London, um dos maiores concessionários de desportivos do Reino Unido, para o surpreender. Agora não sabemos se o pedido foi o mesmo, mas Gordon Ramsey voltou a recorrer aos serviços desta empresa, que fez questão de lhe entregar o carro em casa.

Não se sabe quanto o Chef pagou para garantir este Ferrari Monza SP2, mas não terá sido pouco, é que a Ferrari só vai construir 100 unidades deste modelo.