A cantora Carolina Deslandes surpreendeu os fãs ao levar o filho mais velho para o palco onde atuou este sábado à noite, na Feira da Luz, em Carnide, Lisboa."Vou-te falar dos anos bonitos em que fiz de tudo para ser a melhor mãe e artista que conseguia ser, e vou-te mostrar a primeira vez em que estiveste num concerto meu e eu desafinada e emocionada levei-te ao colo e mostrei-te que todas as pessoas sabem de cor a canção que fala de nós. Nunca me vou esquecer da noite de hoje", escreveu a artista numa publicação no Instagram.