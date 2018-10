Correio da Manhã e CMTV unem-se a jantar solidário que visa apoiar actor.

O Correio da Manhã e a CMTV estão solidários com a situação difícil vivida pelo actor António Cordeiro, que revelou há pouco tempo sofrer de paralisia supra-nuclear progressiva, uma doença rara e incapacitante que lhe causa rigidez nos músculos e demência.



No próximo dia 26 de Outubro, sexta-feira, realizar-se-á um jantar de cariz solidário seguido de um espectáculo no Quartel dos Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste do Barreiro, para apoiar a causa de saúde do actor, que se viu obrigado a pedir reforma antecipada e que está a ultrapassar uma fase complicada a nível financeiro.