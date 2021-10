Alec Baldwin: Morte acidental em filme é 'um episódio de um num bilião'

Este sábado, o ator Alec Baldwin descreveu o acidente com uma arma de fogo que usou no set do filme em que estava a trabalhar como "um episódio de um num bilião" e disse apoiar limites ao uso de armas de fogo verdadeiras em filmes e séries televisivas.



Foi a primeira vez que o ator falou com jornalistas desde que matou acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins com uma arma que lhe disseram não estar carregada. Adiantou porém que não pode comentar o caso, visto que a investigação se encontra em curso.



"Não me permitem fazer comentários porque é uma investigação em curso", afirmou o ator aos repórteres que o encontraram numa vila no estado do Vermont. "Esperamos com expectativa as novidades sobre a investigação do departamento do xerife."