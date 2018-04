Renato Silva, de 26 anos, foi um dos 12 feridos que resultou do ataque terrorista a um supermercado que ocorreu em Trèbes, a cerca de dez quilómetros de Carcassonne, França. Resultaram três mortes do ataque, para além do atacante.Renato Silva foi colocado em coma induzido para a realização de exames de diagnóstico médico mas não são ainda conhecidas as possíveis sequelas com que ficará. Segundo o jornal Le Parisien, que falou com a família do jovem, Renato conseguiu expressar-se e mover-se.O português é de Coimbra, mas foi para França para cumprir um estágio. Em declarações ao Jornal de Notícias por um amigo de Renato, 23 de Março era o último dia de um estágio que Renato Silva estava a fazer e por isso tinha saído para comprar bolos para um lanche de festejo.