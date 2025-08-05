Sábado – Pense por si

Vistos Gold: 10 milhões de euros para obras que nunca existiram

05 de agosto de 2025

Intermediário vendia casas abaixo do preço para obter um visto gold, mas juntava faturação de obras fictícias atingir o valor necessário

Em novembro de 2022, um cidadão indiano com residência nos Emirados Árabes Unidos comprou em Beja um apartamento para ter acesso ao programa de vistos gold do país. O apartamento, no centro da cidade, custou 240 mil euros. Para que esta transação desse direito ao visto gold, ela precisava de ser, no mínimo, de 280 mil euros caso fosse numa zona de baixa densida de populacional - o que se verificava - e caso fosse alvo de obras de requalificação.

