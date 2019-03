Na segunda-feira, 4 de março, quando o voo EW 5939 da Eurowings, de Faro e com destino para Viena de Áustria, teve de desviar a rota e aterrar de emergência no Aeroporto de Toulouse-Blagnac (França) quando o vidro do cockpit se partiu. A viagem acabou por ser assegurada pela Lufthansa, empresa-mãe da Eurowings.



O cancelamento dos voos está a ser analisado para a AirHelp, empresa que tem como objetivo esclarecer os passageiros sobre os seus direitos. A empresa lembra que em ambas as situações os passageiros acabaram por chegar atrasados aos seus destinos e afirma que todos os 200 afetados "têm direito a compensações financeiras ao abrigo do regulamento europeu".

Nos últimos dias, dois voos foram impedidos de levantar de Portugal pois o vidro do cockpit dos aviões que estavam marcados para voar estava partido. Em causa estão um voo do Aeroporto de Faro e outro do Aeroporto de Lisboa. Os aviões em causa pertenciam à Eurowings e à United Airlines.O primeiro cancelamento ocorreu na quinta-feira passada, 28 de fevereiro, quando o voo UA065 da United Airlines que fazia a ligação Lisboa-Nova Iorque foi forçado a regressar ao Aeroporto Humberto Delgado depois de uma janela do cockpit se ter rachado quando o avião já sobrevoava o Atlântico.