Ventura no poder? Portugueses preferem que não

Cargo de Primeiro-Ministro ou Presidente da República? 62% dos portugueses respondem “nenhum”.

Uma sondagem da Pitagórica para o , TSF, TVI e CNN quis saber o que pensam os portugueses sobre a que cargo André Ventura seria melhor candidato: Presidente da República ou primeiro-ministro. A resposta de 62% dos inquiridos foi: “Nenhum dos dois cargos”.

André Ventura
André Ventura CARLOS BARROSO/LUSA

Ainda assim, 23% considera que o presidente do Chega seria mais adequado para o cargo de Primeiro-Ministro, enquanto que apenas 4% o imaginam a desempenhar as funções de Presidente da República.

Há ainda espaço para a indiferença, com 9% a considerar que “tanto faz”, num barómetro que inclui também os clássicos “não sabe/não responde”, com 2%.

