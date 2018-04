As más condições atmosféricas cancelaram esta quinta-feira 26 voos (chegadas e partidas) no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, disse à Lusa fonte aeroportuária.Na ilha do Porto Santo encontra-se um avião da Brussels Airlines que teve de ser desviado devido aos ventos fortes que atingiram a zona de Santa Cruz, na Madeira.Segundo a fonte aeroportuária, as condições atmosféricas - ventos fortes e inconstantes - mantém-se até às 06:00 horas de sexta-feira.Algumas abertas permitiram, no entanto, que durante o dia de hoje tivessem aterrado e descolado algumas aeronaves.