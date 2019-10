Venezuela, o el dorado das empresas portuguesas

As relações comerciais entre Venezuela e Portugal ficaram marcadas pelo ilustre caso do pernil de porco, quando em 2017 Nicolás Maduro acusou o Governo português de "sabotar" o Natal dos venezuelanos. Os pernis não chegaram por falta de pagamento, mas o tecido empresarial português estava muito mais exposto às dificuldades no país. Documentos enviados pelo Ministério do Negócios Estrangeiros para o processo Operação Marquês revelam toda a extensão da cooperação empresarial entre os dois países, fomentada pelos respectivos líderes políticos: José Sócrates e Hugo Chavéz.





Entre 2008 e 2012, foram assinados centenas contratos de cooperação entre empresas portuguesas e venezuelanas, da Galp à Martifer, passando pela Bial e pela Cerealis, segundo os documentos a que ateve acesso. Não é conhecido o valor total dos lucros que essas empresas tiveram em consequências dos contratos, nem os prejuízos com a crise económica que se seguiu. Ainda assim, este país foi para muitas empresas um El Dorado como nunca tinham encontrado, com encaixes de centenas de milhões de euros.Para além dos pernis, a Iguavarius, empresa fundada por Alexandre Cavalleri e com Mário Lino na posição de presidente do Conselho de Administração, enviou para Venezuela produtos como carne de frango, enlatados e outros produtos de mercearia. Só em 2012, a encomenda conjunta entre a Abastos Bicentenario e a PDVAL, duas das maiores cadeias de retalho venezuelanas, atingia as 1500 toneladas de pernil, 500 toneladas de carne de vaca, 500 toneladas de carne de frango, 400 toneladas de manteiga e 400 toneladas de mortadela, entre outros.

A Abastos Bicentenario terá ainda feito encomendas mensais de 200 toneladas de massas de sêmola de trigo à Cerealis, dona da Milaneza e da Nacional, por 10,5 milhões de dólares e firmado o interesse em comprar bacalhau à Sr. Bacalhau, ainda que este não fosse um produto muito procurado pelos consumidores venezuelanos. Na mira dos venezuelanos ficou também a Vetagri, atual Invivonsa, para a compra de leite em pó, a Ramirez e a Cofaco, para enlatados, a Gelpeixe, para o pescado congelado e ainda a Sovena, para o óleo de soja. Cada um destes negócios fixou-se entre os 10 e os 17 milhões de dólares.

Ainda assim, a maior fatia dos investimentos venezuelanos no setor alimentar não foi de alimentos, mas sim de equipamento para produção e armazenamento. E aí foi o consórcio Sogyma que mais lucrou. Em 2012 o consórcio ficou responsável pela instalação de arcas frigoríficas no valor de 40 milhões de dólares e o planeamento da instalação em mais três centenas de lojas, 72 milhões na instalação de equipamento para padarias, e 16,5 milhões para a construção de um matadouro de porcos.

Na energia



Se a relação entre a Galp e a Petróleos da Venezuela era bem conhecida, com a transação de barris entre as duas empresas, o Governo português e o venezuelano quis aproximar-se noutros setores da energia. A Visabeira e a DST estariam a trabalhar em conjunto para desenvolver um projeto de fornecimento de gás natural em várias cidades do país, num esforço nacional pela "gaseificação" dos principais centros populacionais. Não é conhecido, no entanto, o valor destes contratos.

Já na energia solar, a Martifer Solar esteve em conversações com o Governo para a instalação de 10MW de potência fotovoltaica ligada à rede elétrica nacional e ao fornecimento de eletricidade às comunidades isoladas na Venezuela. A Galp ficaria responsável pelo desenvolvimento de uma rede eólica. A EDP terá ainda participado no desenvolvimento de estudos para avaliar o potencial das energias alternativas no país, bem como outros serviços de consultoria. Nem o gás resultante da exploração de petróleo a Venezuela seria desperdiçado. A Leirimetal iria aproveitá-lo para construir tijolos, telha e ladrilhos cerâmicos.

Na área do material elétrico, a Cabelte ficou responsável pelo fornecimento de cabos elétricos e pela consultoria na criação de uma empresa estatal do mesmo tipo, enquanto a Efacec ficou com os transformadores, as celas móveis e a supervisão de subestações de energia elétrica, entre outros serviços de consultoria. Também a Janz assinou contratos para o fornecimento deste tipo de material. Por fim, a ISQ ficou responsável pelas auditorias técnicas às linhas de alta e média tensão de todo o país.



Na construção

As principais construtoras também deram o salto de Portugal para a Venezuela através destas comissões de cooperação entre países. A Lena, por exemplo, ficou responsável pela construção de 15 mil casas de habitação social nos estados mais pobres da Venezuela. Já a Teixeira Duarte e a Mota Engil, trabalharam juntas na ampliação e modernização do Porto de La Gauira. Os Estaleiros Navais de Viana do Castelo foram contratados para a construção e a manutenção de dois navios asfalteiros. Em nenhum destes negócios é conhecido o orçamento.

Na saúde

De Portugal para a Venezuela terão ido centenas de toneladas de medicamentos produzidos pelas farmacêuticas portuguesas. Destaque para a Atral Cipan, Bial, a Bluepharma, a Tecnimede e a Azevedos. Do primeiro laboratório terá sido ainda tranferida a tecnologia para a criação de penicilina. Não são conhecidos os valores dos contratos.

Na tecnologia



Ainda que Portugal nunca tenha estado na vanguarda da investigação e do desenvolvimento tecnológico, houve um produto produzido em Portugal que o Governo conseguiu vender, e vender bem, aos venezuelanos: os computadores Magalhães. Tanto foi que estes deram origem a uma verdadeira internacionalização, com a empresa responsável pelos pequenos computadores a permitir a instalação de uma fábrica de Magalhães, ou Canaima como se chamam lá, na Venezuela.



Entre 2008 e 2013, altura em que a Industrias Canaima começaram a produzir os pequenos computadores, Venezuela terá comprado mais 2,6 milhões de portáteis à Youtsu, o consórcio entre a J.P. Sá Couto e a Prológica, com cada um a custar 242,5 euros (uma fatura de mais de 630 milhões de euros). Para além disso, e como apontam os documentos a que a SÁBADO teve acesso, a Youtsu ficou também responsável por assessorar a instalação da nova fábrica, em conjunto com a transferência das tecnologias necessárias para que esta conseguisse funcionar em território venezuelano. Não é, no entanto, conhecido o valor cobrado por esses serviços.