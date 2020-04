Na linha de apoio psicológico criada pelo Governo e pela Ordem dos Psicólogos, que conta com 63 profissionais, os casos de ansiedade têm surgido com frequência durante a pandemia do novo coronavírus e, até quarta-feira, foram atendidas 1326 pessoas. E

m março, segundo dados da consultora IQVIA avançados esta sexta-feira pelo Expresso , a venda de antidepressivos e tranquilizantes aumentou 28% em comparação com o mês anterior.Foram vendidas, no total, mais de 2,2 milhões de embalagens destes fármacos.