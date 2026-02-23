Vários pneus furados por parafusos e vidros no pavimento do IC2 em Coimbra Norte

Não há suspeitas do que poderá ter sucedido.

Cerca de uma dúzia de viaturas ficaram esta segunda-feira com pneus furados devido à existência de vidros e parafusos no pavimento na zona norte de Coimbra, confirmou à agência Lusa fonte do Comando Territorial da GNR.



GNR esteve no local DR

Segundo a mesma fonte, esta ocorrência foi registada por volta das 11:00, entre as portagens (das autoestradas 1 e 14) e o nó do IC2 em Coimbra Norte, sem que existam, para já, suspeitas do que poderá ter sucedido.

Para o local foi mobilizada uma patrulha do Destacamento de Trânsito da Guarda Nacional Republicana (GNR) e acionada a limpeza da via.