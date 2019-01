Vão iniciar-se as obras na ciclovia sobre o vale de Alcântara

Começou a ser noticiado há mais de meio ano, contudo, só agora começarão as obras no novo viaduto que será erguido sobre a Avenida Calouste Gulbenkian.

Há mais de meio ano, surgiram notícias de um novo viaduto a ser erguido sobre a Avenida Calouste Gulbenkian, parte do projeto do Corredor Verde Estruturante do Vale de Alcântara. No entanto, as obras só começaram agora, segundo um comunicado da Câmara de Lisboa, divulgado nesta quinta-feira, 3 de Janeiro.

A obra consistirá numa passagem ciclopedonal, pertencente ao corredor verde que fará a ligação entre o parque de Monsanto e o rio Tejo. As construções devem terminar em Março deste ano. Até lá, estão planeadas múltiplas supressões na Avenida Calouste Gulbenkian. Entre os dias 6 e 18 de Janeiro, será impossível utilizar a via da esquerda da avenida, durante todo o dia, junto ao Aqueduto das Águas Livres, em ambos os sentidos.

"Prevê-se também a interrupção total da circulação daquela via (esquerda) nos dias 5, 6, 7, 20, 21, 26 e 28, no período compreendido entre as 1.00 e as 6.00 da madrugada, no sentido Praça de Espanha–Alcântara. Nos dias 19 e 27 de Janeiro, entre a 1.00 e as 6.00 da madrugada, verificar-se-á a interrupção total da circulação em ambos os sentidos", informa o comunicado enviado pela autarquia.

Para contornar o problema, a Câmara propõe duas alternativas: circular pela Rua de Campolide, caso conduza no sentido Praça de Espanha–Alcântara, e o eixo Norte/Sul para os acessos à A5, Alcântara e Avenida da Ponte.