O plano de vacinação contra a covid-19 em lares de idosos vai arrancar esta segunda-feira, em duas instituições do concelho de Mação: a Casa de Idosos de São José das Matas (51 pessoas) e a Santa Casa da Misericórdia de Cardigos (61 pessoas).A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, estará presente no arranque da vacinação para a covid-19 nos lares, revela uma nota do ministério.Além da ministra do Trabalho e da Secretária de Estado da Ação Social, Rita Mendes, marcarão ainda presença o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, e o secretário de Estado coordenador da região de Lisboa e Vale do Tejo, Duarte Cordeiro.Portugal contabiliza pelo menos 7.118 mortos associados à covid-19 em 427.254 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).