A urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta , em Almada, vai fechar durante este fim de semana, apontou a administração do hospital em comunicado. O serviço encerrará às 20h30 de sexta-feira, 18 de outubro, e reabre às 8h30 de segunda-feira.A instituição afirmou ainda que "para minimizar os constrangimentos" deste encerramento, o atendimento nos centros de saúde de Almada e Seixal vai ser reforçado com especialistas em medicina geral e familiar "para atender todos os utentes que necessite de observação no âmbito pediátrico, em situações aguda, mas não emergentes."É já o terceiro período consecutivo nesta semana em que as urgências deste hospital estão fechadas por não existirem médicos pediatras suficientes para assegurar as escalas da noite. A primeira na noite de sábado para domingo e de segunda para terça-feira. Em alguns dias, a equipa de urgência de pediatria é composta apenas por dois elementos, "não estando assim garantidas as condições mínimas de segurança para os doentes"."Estamos diariamente a ser confrontados com dias de urgência com equipas incompletas, pressionados para fazer mais horas extraordinárias ou na esperança que exista disponibilidade de pediatras de outras instituições, o que tem sido muito pontual", contam os médicos do Garcia de Orta à Lusa. Além de terem saído 13 assistentes hospitalares que trabalhavam na urgência nos últimos dois anos, as últimas quatro vagas atribuídas em concurso pelo Ministério da Saúde nem sequer foram ocupadas.(com Lusa)