A Universidade Católica Portuguesa (UCP), em Lisboa, foi vandalizada com mensagens racistas e xenófobas durante a madrugada desta sexta-feira. Nas paredes da universidade foram escritas frases como "Viva a Europa Branca", "Viva a raça branca" e "Fora com os pretos".

À Rádio Observador, a reitora da UCP, Isabel Capeloa Gil, considerou que este é "um ataque direto à universidade e aos seus valores" e impugna a "discriminação com base em raça, género ou outros fatores". A responsável da Católica considerou mesmo que o que foi escrito nas paredes da universidade são "atos inadmissíveis".

Hoje na UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA. Mas calma, Portugal não é racista ?? pic.twitter.com/MRor0pDiEE — nana (@_marianaflopes) October 30, 2020

A universidade anunciou ainda que já procedeu à pintura das fachadas e avançou com uma queixa às autoridades, estando a ser investigadas as captações de imagem da universidade para averiguar o autor destes atos.



Em comunicado a alunos e funcionários da instituição, a Católica rejeitou os atos e anunciou ter procedido a uma denúncia junto do Ministério Público. "A universidade rejeita este ato, que atenta contra os princípios basilares do que a universidade enquanto espaço de abertura e diálogo representa e reafirma que continuará, firmemente, a desenvolver a sua ação educativa assente no respeito pela dignidade da pessoa, nos valores da liberdade e do diálogo, rejeitando qualquer forma de discriminação social, de raça ou sexo, e pugnando sempre pela inclusão e coesão sociais em prol do bem comum da sociedade", refere.

Além da Universidade Católica, surgiram também nas redes sociais fotografias de mensagens racistas em escolas da Portela, Olivais e Sacavém, todos na Área Metropolitana de Lisboa.