Um homem, técnico de manutenção, morreu esta sexta-feira na queda de um elevador do 17.º andar no edifício onde funcionam os Serviços Centrais do BPI, na Avenida Casal Ribeiro, em Lisboa.

O elevador caiu do 17.º andar até ao piso -4 (queda de 21 andares) durante trabalhos de manutenção.

Uma peça ter-se-á soltado e provocado a queda do elevador. Um colega da vítima mortal teve de receber assistência.

Segundo fonte dos Sapadores, o edifício está a funcionar normalmente, mas as garagens encontram-se interditas. O trânsito na Rua Fernão Lopes, onde decorrem os trabalhos, está condicionado.

Segundo o que o

conseguiu apurar junto dos Sapadores de Lisboa, o alerta foi dado às 12h39. Fonte do INEM confirmou a existência da vitima mortal.

No local estão quatro viaturas dos Sapadores de Lisboa.