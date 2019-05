No local estiveram os Bombeiros de Alcácer do Sal, assim como a VMER do Hospital Litoral Alentejano e uma patrulha da GNR da brigada de trânsito. Cerca das 10h00, ainda se encontravam no local sete operacionais acompanhados por quatro viaturas de socorro.



Fonte da GNR adiantou que a vítima mortal, um homem cuja idade não soube precisar, era o condutor do automóvel.



A estrada esteve parcialmente obstruída.

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e um veículo pesado de mercadorias (que seguia vazio), ao inicio da manhã desta terça-feira, no Itinerário Complementar 1, na zona do Bulbugão, em Grândola.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta ocorreu cerca das 07h01.