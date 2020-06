Um em cada três alunos passa o 9.º ano com negativa a Matemática

Ao contrário da maioria das disciplinas, os resultados a Matemática de alunos do 9º ano tem vindo a descer e 33% entram no 10º ano com negativa. De acordo com um relatório da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), divulgado pelo Público, as notas subidas e o número de negativas nas restantes disciplinas desceu nos últimos sete anos até ao ano letivo de 2017/2018. Matemática é mesmo a exceção: em 2011/2012, apenas 23% transitavam de ano com negativa à disciplina.

Na lista estão ainda disciplinas como Inglês e Físico-Química, em que 9% dos alunos transitam para o 10.º ano com negativa. A disciplina de Língua Portuguesa desceu bastante nos últimos anos, tendo agora apenas 3% dos novos alunos do ensino secundário com negativa à disciplina.

O relatório refere ainda que Matemática é também a disciplina onde é mais difícil recuperar desta negativa: apenas 18% o fizeram no 10º ano de 2017/2018, mas a mesma estatística era de 16% em 2011/12. O mesmo refere também que é na Matemática que são visíveis menos benefícios de um chumbo, com apenas 30% dos alunos a recuperarem e terem positiva no 9.º ano após terem ficado retidos.