O impacto destrutivo na economia destas quatro tempestades é o equivalente a 0,24% do Produto Interno Bruto ou a metade da linha de apoio económico criado para as micro e pequenas empresas, em agosto último, na sequência da pandemia de Covid-19, revela um estudo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.