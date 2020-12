Os centros de saúde já receberam as últimas 270 mil doses da vacina da gripe. A última tranche das vacinas compradas por Portugal para a época da gripe, será distribuída primeiro pelas pessoas com mais 65 anos e depois pelos doentes crónicos e imunodeprimidos.Segundo o JN , este ano foram vacinados menos doentes prioritários do que em 2019. No ano passado, mais 26 mil idosos já tinham recebido a vacina por esta altura. Este ano foram comparadas mais vacinas, mas grupos de risco ainda estão áquem dos números do ano passado.