Touradas e estouradas! - Crónica de António Peças

E porquê? Porque não têm milhares de pessoas a assistir em vários pontos do país e, consequentemente, não têm cobertura mediática, e porque provavelmente serão agredidos, baleados ou atirados à água pelos praticantes dessas actividades! Portanto, o PAN e os seus seguidores são uns parasitas das touradas, porque apenas elas lhes dão a projecção que tanto necessitam, o ar para que possam respirar, e uns covardes, porque não têm a coragem de defender todos os animais de uma forma equitativa! Traçando um paralelismo com os seus semelhantes, têm todas as características para serem racistas!



Depois, se o que realmente os preocupa é o sofrimento dos animais, porque não propõem as touradas sem derramamento de sangue? Não é nenhuma invenção, é aquilo que já se passa nos EUA, por exemplo. Não que eu defenda a modalidade, mas compreenderia essa sugestão por parte de quem tão preocupado se mostra. Portanto, aquilo que o PAN verdadeiramente pretende é cabar com as touradas e não com o sofrimento animal! Ou seja, existe a tentativa por parte de um micropartido do governo de legitimar uma opção minoritária contrariando o que está pasmado há anos na Lei!



E assim se vai vivendo num país democrático…!"



Esta crónica foi publicada na edição de 22 de novembro de 2018 no jornal local "Brados do Alentejo". O autor escreve segundo o antigo acordo ortográfico.

"A polémica sobre as touradas voltou a invadir o debate no nosso país. Depois da controvérsia de Barrancos, no final do século passado, eis que a tauromaquia regressa à ribalta do debate político e social cá do burgo. Como se não houvesse muitos verdadeiros problemas tão mais importantes para debater e solucionar… Continuo a pensar que, vivendo num país democrático, as opções legitimadas pela Lei devem ser respeitadas. POR TODOS! Quer gostem e concordem ou não.Ora, aquilo que se passa é o empolamento do desejo manifestado por uma minoria! Sim, porque como já por diversas vezes foi demonstrado, cada vez que uma corrida de touros é transmitida pela televisão são sempre mais os espectadores que a visualizam do que os votos que o PAN teve em todas as eleições que participou! E ninguém é obrigado a escolher aquele canal quando, actualmente, todos temos mais de cem canais à disposição! Nem ninguém é, muito mais obviamente, obrigado a comprar bilhete para assistir a uma tourada.Para além disso, os pretensos defensores dos animais são altamente discriminatórios. Veja-se, para além das touradas, qual é a tortura" animal que eles defendem que se proíba: alguém os viu nas batidas aos javalis? Nas caçadas às perdizes? Nos concursos de pesca? À porta dos matadouros? À porta das marisqueiras, onde se coze marisco vivo? NÃO!!