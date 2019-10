Com períodos de céu pouco nublado ou limpo, esta quinta-feira é marcada por períodos de chuva fraca ou chuvisco a partir do final da tarde, principalmente na zona do Minho.

Apesar da nebulosidade e nevoeiro matinal, os termómetros a atingir os 30 graus esta quinta-feira, nomeadamente em Castelo Branco, segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 15 e os 26 graus. Já no Porto, as temperaturas oscilarão entre os 11 e os 22 graus, sendo este o distrito a registar as temperaturas mais baixas esta quinta-feira.O IPMA alerta ainda para a possibilidade de ventos fracos a moderados.Está prevista uma pequena descida da temperatura mínima no litoral a norte do Cabo Raso e uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões do interior Norte e Centro.