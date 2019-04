O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma manifesta melhoria do estado geral do tempo em Portugal este fim de semana, com locais do país a chegar aos 30 graus.

As previsões indicam que se poderão registar 30 graus na área que se estende de Alcácer do Sal até Coruche. Santarém e Évora serão também as capitais de distrito mais quentes, com 28 graus.