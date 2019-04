Temperaturas chegam aos 28 graus esta terça-feira

Em suma, o céu apresenta-se pouco nublado, mostrando períodos de maior nebulosidade no litoral Norte e Centro, e durante a tarde no interior com possibilidade de aguaceiros e trovoadas.



Em Lisboa, capital portuguesa, o céu está nublado por nuvens altas e os termómetros atingem os 21 graus de temperatura máxima, ao passo que no Porto as temperaturas não ultrapassam os 19 graus.



O IPMA alerta ainda para neblina ou nevoeiro matinal em algumas zonas de Lisboa.

O sol e o calor voltam a marcar esta terça-feira, à semelhança do que tem acontecido nos últimos dias, apesar de se registar uma pequena descida da temperatura máxima, segundo informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Castelo Branco é o distrito mais quente, a registar 28 graus de máxima, seguido de Évora e Beja, com 27 graus.