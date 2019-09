O ex-diretor Nacional da Polícia Judiciária Almeida Rodrigues vai ser investigado pelo Ministério Público por suspeitas de violação do segredo de justiça, no âmbito do caso do roubo de armas em Tancos. Serão também investigadas três procuradoras do Ministério Público.





Almeida Rodrigues vai ser investigado por ter, alegadamente, passado informações ao coronel Luís Vieira, ex-diretor da PJ Militar, segundo o Diário de Noticias.O jornal afirma ainda que Cândida Vilar, do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) e ainda as procuradoras do Algarve, Helena Miguel e Isabel Nascimento vão ser investigados. Vão ainda ser investigados os 13 militares que já foram acusados.O Ministério Público (MP) instaurou o processo contra Cândida Vilar em abril por esta ter alegadamente aconselhado o major Vasco Brazão, oficial da Polícia Judiciária Militar, a não dar informações ao MP e à PJ durante a investigação ao desaparecimento de armas e equipamento militar dos paióis de Tancos.