Os estaleiros do Arsenal do Alfeite, em Almada, Setúbal, receberam esta quinta-feira, pela primeira vez na sua história um submarino da classe Tridente. O veículo necessitava de reparações no tubo a partir do qual dispara as suas armas e por onde estava a entrar água no convés.



Estas reparações ocorrem semanas depois do submarino ter regressado dos estaleiros de Kiel, na Alemanha, onde esteve vários meses para a primeira revisão intermédia, como explicou o comandante Pereira da Fonseca em declarações ao Diário de Notícias.



A intervenção a que será agora submetido o submarino deve demorar duas semanas a ser concluída. Esta intervenção parece significar ainda que os submarinos nacionais já não vão ter de se deslocar até à Alemanha para reparações e manutenções. A Marinha vai canalizar os fundos que eram utilizados para levar os submarinos até à Alemanha para investir nos estaleiros do Arsenal do Alfeite.



Este negócio que agora se concretiza terá envolvido um "acordo estratégico", entre a Aresenal do Alfeite, a Marinha e o fabricante original do submarino ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). O objectivo último é tornar os estaleiros nacionais como uma alternativa, no mercado internacional, aos de Kiel, na Alemanha, para países do continente africano e sul-americano.



Para começar a operar com submarinos deste porte, os estaleiros nacionais estão a modernizar-se desde a anterior administração que enviou diversos trabalhadores para Kiel a fim de obterem formação e especialização, conta o DN.



O submarino Tridente estará docado duas semanas, mas a próxima operação vai demorar cerca de um ano. O submarino Arpão vai fazer a sua primeira revisão intermédia e, enquanto estiver docado, os estaleiros do Arsenal do Alfeite não irão conseguir receber qualquer outro navio na doca.



A primeira entrada de um submarino para reparações num estaleiro português mereceu a realização de uma cerimónia onde estiveram presentes a a secretária de Estado da Defesa, Ana Pinto, e o chefe do Estado-Maior da Marinha, almirante Mendes Calado.