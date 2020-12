Sondagem: Ana Gomes descola de Ventura e Marcelo ganha com 62,5%

A ex-eurodeputada socialista Ana Gomes aumenta a vantagem sobre o candidato do Chega, André Ventura, nas intenções de voto para as presidenciais, num estudo da Eurosondagem em que Marcelo Rebelo de Sousa lidera com 62,5%.

Na sondagem, para o Porto Canal e o semanário Sol, Marcelo recua 0,6 pontos percentuais relativamente ao estudo de novembro, mas vence à primeira volta com 62,5%.

Ana Gomes, que estava empatada com Ventura no estudo da Eurosondagem realizado há um mês, regista a maior subida do estudo, 3,2 pontos percentuais, e conta agora com 13,3%, ocupando isolada o segundo lugar na corrida a Belém.

Apesar de ter perdido a segunda posição nos estudos da Eurosondagem, André Ventura sobe 0,5 pontos percentuais relativamente a novembro e recolhe 10,5% das intenções de voto.

Marisa Matias, a candidata apoiada pelo BE, desce 0,5 pontos percentuais, mas continua na quarta posição com 6,7%.

O candidato apoiado pelo PCP, João Ferreira, surge na quinta posição com 5%, a mesma percentagem do estudo de novembro.

Tiago Mayan Gonçalves, apoiado pela Iniciativa Liberal, sobe 0,7 pontos percentuais e surge agora com 2,0%.

Neste estudo, a Eurosondagem presumiu que se vão abster os 20,8% de inquiridos que não quiseram ou souberam responder às questões.

Sem a distribuição dos indecisos, Marcelo conta com 49,5%, Ana Gomes com 10,5%, André Ventura com 10,5%, Marisa Matias com 5,3%, João Ferreira com 4,0% e Tiago Mayan Gonçalves com 1,6%.

O estudo foi efetuado entre segunda e quinta-feira através de 2.020 entrevistas validadas, tendo a amostra um erro máximo de 2,18% para um grau de probabilidade de 95,0%.