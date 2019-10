José Sócrates disse estar bastante "confiante e tranquilo", escusando-se a prestar mais declarações aos jornalistas, à chegada ao Tribunal Central de Instrução Criminal, naquela que é a quarta sessão de interrogatório da Operação Marquês.Sócrates está acusado de corrupção, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada. Ao todo, a Operação Marquês conta com 28 arguidos, acusados de 188 crimes.Considera o MP que Sócrates recebeu, entre 2006 e 2015, um total de 34 milhões de euros, a troco de favorecimento a interesses do Grupo Espírito Santo, na concessão de financiamento por parte do banco público ao empreendimento Vale do Lobo e ao Grupo Lena, dinheiro esse que terá sido movimentado por contas de Carlos Santos Silva, o empresário amigo do ex-governante também acusado neste processo.A fase de instrução, facultativa e requerida por 19 arguidos, visa apurar se existem indícios suficientes para o processo seguir para julgamento e, se sim, em que termos.O processo Operação Marquês teve início há mais de cinco anos e conta com 28 arguidos que, globalmente, estão acusados de 188 crimes.