Sobrelotação leva Hospital Garcia de Orta a recusar receber doentes de outras áreas

O Hospital Garcia de Orta, em Almada, está a recusar receber doentes que não sejam da sua área devido à sobrelotação dos hospitais de Setúbal e Barreiro esta segunda-feira à noite.A situação agravou-se após as unidades hospitalares de Setúbal e do Barreiro terem fechado as urgências aos doentes que chegavam através de ambulância.De acordo com o Correio da Manhã, o Hospital Garcia de Orta continua a receber ambulâncias, mas somente as da sua área de atuação.