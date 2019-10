Patrões e motoristas chegaram a acordo depois de meses de divergências. De acordo com o Público, a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) assinou esta segunda-feira com a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores das Empresas de Transporte (Fectrans) o texto final que vai constar do Contrato Colectivo de Trabalho Vertical (CCTV) dos motoristas e deverá fazer o mesmo com representantes do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP).