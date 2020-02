Tinha pendentes dez processos disciplinares. Nos últimos dias foi notificado de mais um arquivamento. É o sexto - restam quatro processos ainda em curso, entre eles o caso do bebé sem rosto. Artur Carvalho, o médico que dentro de menos de dois meses poderá voltar a exercer, também não é arguido no caso do nascimento de Rodrigo.O bebé milagre, hoje com quatro meses, continua a lutar pela vida, mas o clínico ainda não foi interrogado no Ministério Público de Setúbal, onde o processo foi interposto.