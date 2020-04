O Conselho Disciplinar Regional do Sul da Ordem dos Médicos arquivou, janeiro deste ano, uma das queixas contra o obstetra Artur Carvalho – o médico que, alegadamente, não detetou as malformações de Rodrigo, o bebé que nasceu sem olhos, nariz e parte do crânio em Setúbal, em outubro do ano passado.

De acordo com o Público, o processo disciplinar arquivado dizia respeito a uma grávida que se queixava que Artur Carvalho não terá detetado atempadamente que o seu bebé tinha uma malformação no cérebro e teve de abortar quando a gravidez já estava muito avançada. O mesmo foi arquivado por prescrição do prazo. Conselho Disciplinar apurou que as malformações foram detetadas apenas às 31 semanas de gravidez, quando deviam ter sido observadas às 19 semanas. O caso, que ocorreu em 2010, só chegou à Ordem dos Médicos a 25 de outubro de 2019 e foi arquivado. Mais quatro mulheres apresentaram queixa à Ordem dos Médicos e ao Ministério Público.