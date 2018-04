Sete incêndios em Viana do Castelo mobilizam 50 bombeiros

Cerca de 50 bombeiros estiveram mobilizados para combater incêndios em sete freguesias dos concelhos de Viana do Castelo, Ponte de Lima, Monção e Valença, segundo os dados mais recentes publicados no site da Protecção Civil.A freguesia de Mujães, no concelho de Viana, chegou a mobilizar 26 bombeiros apoiados por sete viaturas.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro, o incêndio foi detectado por volta das 14h12.

Em Paredes de Coura, também se registou um incêndio que já entrou em fase de resolução.