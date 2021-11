Sete em cada dez alunos terminam o ensino secundário sem chumbar

Cada vez mais alunos terminam o ensino secundário no tempo esperado - 69% no caso dos científico-humanísticos e 65% nos cursos cursos profissionais. Os dois estudos que analisaram os percursos dos estudantes nestes nas duas vias de ensino secundário foram divulgados esta terça-feira pelo Ministério da Educação (ME). Aproximadamente, sete em cada dez fazem todo o secundário sem chumbar.



Segundo a tutela, "verifica-se que o desempenho do Ensino Secundário tem vindo a melhorar e que, em ambas as vias de estudo, há um aumento significativo dos alunos que concluem o ensino secundário em tempo esperado". Ou seja, nos três anos que dura este ciclo de ensino, o último do ensino obrigatório.



Nos cursos científico-humanísticos, verifica-se um aumento de 14 pontos percentuais dos alunos que passaram sempre de ano, entre o ano letivo 2014/2015 e o 2019/2020. Passou de 55% para 69% dos alunos que fazem os três anos sem repetir nenhum. A percentagem de alunos que abandona o secundário sem acabar mantém-se mais ou menos fixa nos 3%.