Sete em cada 10 mortes por Covid-19 em junho aconteceram em Lisboa e Vale do Tejo

Desde o início de junho, Portugal registou 151 vítimas mortais causadas pela covid-19, com uma média de cerca de seis vítimas mortais por dia até este sábado. Este dado torna o mês de junho no menos mortal desde que a pandemia chegou ao país, a 2 de março, mas sete em cada 10 mortes por covid-19 no presente mês aconteceram em Lisboa e Vale do Tejo, que tem confirmado entre 200 a 300 novos casos por dia.

Atualmente, a taxa de letalidade de Portugal apenas no mês de junho é de apenas 1,74%, com a mesma para 1,47% apenas na região de Lisboa e Vale do Tejo. Mas isto acontece porque a área que comporta Lisboa registou mais de sete mil dos 8.694 casos durante este mês – cerca de 76% de todos os casos, ou seja, três em cada quatro infetados em junho em Portugal aconteceram em LVT.





Ao mesmo tempo, Portugal registou 151 vítimas mortais durante este mês, bem longe dos números de maio e abril. Mas foi em Lisboa e Vale do Tejo que aconteceram a grande maioria dos óbitos – 106, mais de 70% das vítimas mortais. No entanto, este não foi o mês mais mortal da Covid-19 em LVT: em abril morreram 164 pessoas na região, enquanto em maio morreram 158 pessoas devido ao novo coronavírus.

Este sábado, Lisboa e Vale do Tejo voltou a registar todas as vítimas mortais por Covid-19 do país, tal como tinha feito já por sete vezes desde o início do mês – todas elas nas últimas duas semanas. Neste período, Lisboa totalizou 46 das 56 mortes no país – cerca de 82%.





Relativamente a casos, Lisboa e Vale do Tejo registou este sábado 255 dos 323 casos do país, cerca de 79% de todos os casos, enquanto o resto do país confirmou 68 casos. Ainda assim, tem sido registado um aumento de casos também fora de LVT, com os 112 casos confirmados esta sexta-feira a terem representado o maior número de novos infetados desde 8 de maio.