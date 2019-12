ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de dezembro de 2019.

O deputado, ex-eurodeputado e antigo líder da Juventude Socialista é dos poucos no PS a manter um discurso livre, crítico e sem meias palavras. E acha que isso é que é "normal". Ou devia ser.[Pausa de sete segundos]. Poderemos um dia ser confrontados com a necessidade de lutar pela alma do Partido Socialista. Mas acho que por enquanto podemos manter que este é o PS de Mário Soares. Foi Mário Soares que moldou o PS e nos deu razões para nos juntarmos ao PS. Mas temos de manter essas razões vivas, não podemos falsificar a história para servir interesses mesquinhos ou submeter a história a conveniências de conjuntura. Isso não se faz.Claro, é evidente. Há um desejo constante de apaziguar o PCP e os aliados à esquerda do PS. Desde o momento em que o PS decidiu que só dialoga à esquerda, submete-se aos contorcionismos mais ousados para não melindrar os seus interlocutores privilegiados. Só isso explica que o PS tenha apresentado um voto sobre o 25 de Novembro que é uma amálgama, afoga o acontecimento histórico num mar de palavreado que visa retirar-lhe toda a importância e toda a verdade histórica.Mas houve mais na entrevista a Sérgio Sousa Pinto: o estado da ex-geringonça, da oposição, do SNS, do regime e até do Chega.