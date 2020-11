Câmaras vão passar multa a quem não separar o lixo

O Governo quer tornar obrigatória a recolha seletiva e a separação de biorresíduos em todas as casas até 31 de dezembro de 2023. O plano passa primeiro por alargar a recolha de resíduos com as indústrias de maior dimensão e restaurantes a serem obrigados a fazê-lo já no próximo ano, seguindo-se depois os particulares.





De acordo com o Jornal de Notícias, serão as autarquias a fiscalizar o cumprimento da separação do lixo, podendo aplicar multas aos incumpridores. "Todos os cidadãos são responsáveis por separar e depositar os resíduos urbanos produzidos nas habitações nos pontos ou centros de recolha", que as autarquias disponibilizarão, refere o Governo na proposta de alteração do quadro jurídico da gestão de resíduos, em consulta pública nos portais online ConsultaLEX e Participa, citada pelo Jornal de Notícias. Segundo a mesma proposta, serão depois os serviços municipais a "estipular contraordenações específicas", em caso de incumprimento desse "dever de separação" do lixo, e aplicar uma tarifa que cubra a totalidade dos custos da prestação de serviço. O cumprimento das novas regras será monitorizado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).