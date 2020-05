Sente-se mal em autocarro com 20 pessoas e testa positivo para a Covid-19

Um passageiro de um autocarro com 20 pessoas proveniente de Lisboa e com destino a França sentiu-se mal quando passava na zona de Bragança.O motorista do veículo chamou os bombeiros e, devido à atual pandemia de coronavírus, o homem foi levado para o Hospital de Bragança onde realizou um teste à covid-19 apesar de estar assintomático. Já o autocarro foi escoltado pela PSP também até ao hospital.O teste acabou por dar positivo para a covid-19.As restantes 20 pessoas do autocarro vão agora ser avaliadas pelas autoridades de saúde.