134 no centro, 69 em Lisboa e Vale do Tejo, um no Alentejo e três no Algarve.

abaixo da média europeia e que considera que a situação está atualmente mais controlada.

evido à Covid-19 em Portugal, dos quais doze nas últimas 24 horas.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas confirmou que já morreram, devido à covid-19, 450 utentes de lares em Portugal (cerca de 40% das mortes totais no país). A diretora-geral da Saúde explicitou ainda que 243 mortes ocorreram no norte,Sobre a mortalidade em lares, Graça Freitas disse que a taxa está aA ministra da Saúde explicou que as autoridades de saúde estão a "concluir preparação sobre regresso às visitas a lares e cuidados continuados, creches, transportes públicos e futebol". Marta Temido revela ainda que já foi revelado um "apoio à definição de regras de saúde pública" para a retoma das atividades setoriais, desde a consultórios, a restaurantes e a escolas. A ministra refere ainda que na retoma das atividades habituais do SNS estão previstos "recursos a meios não presenciais", como a telesaúde, telerastreio e outros.A ministra da Saúde confirmou os dados do boletim epidemiológico deste sábado, lembrando que já morreram 1.126 pessoas dO número de pessoas infetadas pela doença é agora de 27.406, mais 138 do que no último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o que representa uma subida de 0,5%. Marta Temido confirmou ainda que a taxa de letalidade do novo coronavírus é de 4,1%, sendo que a taxa de letalidade para pessoas acimda os 70 anos passa para os 15%.Marta Temido explicou que a curva de letalidade por Covid-19 em Portugal mostra uma "diminuição consistente desde 15 de abril," o que, considerou a ministra da Saúde é um dado "bastante relevante".Com os 12 mortos registados nas últimas 24 horas passa para 4,1% a taxa de letalidade do novo coronavírus em Portugal, analisa Marta Temido, na habitual conferência de imprensa na sede da Direção-Geral de Saúde. Acima dos 70 anos, a taxa de letalidade é de 15%.A ministra de Saúde refere que de acordo com os dados recolhidos entre 1 e 5 de maio, o valor do "R", cada pessoa contagiada esta a infetar, em média, 1,04 pessoas. "Este valor mostra que o número de novos casos a cada geração é relativamente constante e indicia que continuamos a ter de ter os cuidados necessários nos gestos básicos da nossa vida diária, especialmente neste período de alívio das medidas de confinamento", disse Marta Temido. A ministra disse ainda que o nível desejado edste indicador é de 0,7.Sobre a nova estratégia, Temido explicou que o objetivo atual é acompanhar a pandemia em termos regionais e locais, com atenção a "novos focos" e uma aposta numa "atuação mais de precisão, dirigida a locais específicos onde vão acontecendo focos/surtos".Sobre o aumento da capacidade dos Cuidados Intensivos em Portugal, Marta Temido confirmou que se registou um aumento de 35% das camas, mas garantiu que ainda não se atingiu a duplicação dos ventiladores. A ministra admitiu que a entrega de ventiladores tem demorado mais do que o esperado e que esta semana chegaram 40. Sublinha que o total da capacidade ainda não foi utilizado e que o país está a se preparar para um eventual recrudescimento do surto de covid-19.Sobre a Festa do Avante, reiterou a possibilidade, caso a situação epidemiológica o permita, de a Festa, organizada pelo PCP, se realizar: "A atividade dos partidos não está de facto limitada", mas lembrando que as regras terão de ser ajustadas ao longo do tempo.