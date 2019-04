Proprietários aumentam preços dos apartamentos quando percebem que se trata de pessoas que vendem o corpo. Um quarto, por semana, chega a custar 200 euros numa casa com quatro ou cinco pessoas.

Com a redução do trabalho sexual nas ruas, os senhorios estão a aproveitar para aumentar as rendas e lucrar com a prostituição dentro dos apartamentos.



Em Lisboa, um quarto, por semana, chega a custar 200 euros, numa casa com quatro ou cinco pessoas. "Há senhorios que se aproveitam da vulnerabilidade destas mulheres e fazem uma grande pressão para que paguem estes valores", disse Dália Rodrigues, da associação O Ninho, que apoia estas mulheres.



