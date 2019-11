guaceiros, em especial no litoral Norte e Centro

Na região sul pode contar com p

O vento vai soprar por vezes

forte na faixa costeira ocidental e terras altas.



Os termómetros vão registar uma pequena descida da temperatura. Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 8 e os 13 graus. Já no Porto, as temperaturas oscilarão entre os 5 e os 13 graus.



O distrito mais frio esta sexta-feira, com temperaturas a variar entre os 0 e os 5 graus, é a Guarda.



No arquipélago da Madeira, o céu vai estar parcialmente nublado, com as temperaturas máximas a atingir os 22 graus Celsius no Funchal e os 20 graus em Porto Santo.



Já nos Açores, o cenário prevê céu parcialmente nublado para os Grupos Ocidental, Central e Oriental, com 19 graus de máxima para São Miguel e Horta e 18 graus para Angra do Heroísmo e Santa Cruz das Flores.