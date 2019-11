Semana começa com chuva e sete distritos sob alerta amarelo devido a agitação marítima

Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria estão sob aviso amarelo desde as 23h00 deste domingo até às 06h00 do dia 6 de novembro.

O ventro vai soprar fraco a moderado do quadrante oeste, por vezes forte até 40 km/h na faixa costeira, e com rajadas até 85 km/h, nas terras altas, em especial do Norte e Centro.Possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do País.Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 14 e os 20 graus Celsius. Já no Porto, as temperaturas oscilarão entre os 12 e os 18 graus.O distrito mais frio esta segunda-feira, com temperaturas a variar entre os 6 e os 11 graus, é a Guarda.No arquipélago da Madeira, o céu vai estar pouco nublado, com as temperaturas máximas a atingir os 25 graus Celsius no Funchal e os 23 graus em Porto Santo.Já nos Açores, o cenário também prevê chuva fraca ou chuviscos para os Grupos Ocidental (Santa Cruz das Flores), Central (Angra do Heroísmo e Horta) e Oriental (Ponta Delgada). As temperaturas máximas rondam os 20 graus Celsius em Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta.