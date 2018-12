Santana Lopes: “O sr. primeiro-ministro vive num país diferente

Pedro Santana Lopes, ex-primeiro-ministro e fundador do partido Aliança, criticou a mensagem de Natal do primeiro-ministro, António Costa.

"Pelo que vi da mensagem de Natal, o sr. primeiro-ministro vive num país diferente daquele em que eu vivo", repetiu várias vezes ao longo do vídeo de oito minutos, publicado na plataforma Youtube.



"Ouvi a sua mensagem de Natal. Falou, como normalmente fazem os Chefes de Governo, do que tem corrido bem, daquilo que considera serem as proezas do seu Governo, dos avanços de Portugal e das melhorias nas condições de vida dos portugueses", afirmou. "Mas sr. primeiro-ministro, teria feito mais sentido ter sido capaz — e seria bonito isso — de reconhecer tudo o que se tem passado de triste, de estranho e de lamentável. Porque o senhor é o Chefe de Governo de um país, que, julgo, é o mesmo em que eu vivo", acrescentou de seguida.



"Isso não me impede de desejar bom ano. Para o resto da legislatura, espero que seja capaz de reconhecer, tanto quanto possível, tudo isto. Já não digo pedir desculpa porque sei que não seria capaz de o fazer", concluiu.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Buf_suoHkl4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>