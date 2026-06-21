Santana Lopes chega perto da meia-noite ao congresso do PSD e é anunciado como militante

Presidente da Câmara da Figueira da Foz desfiliou-se em 2018 para fundar o partido Aliança.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Pedro Santana Lopes, presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz e antigo primeiro-ministro, chegou perto da meia-noite ao Congresso do PSD, onde foi anunciado o seu regresso ao partido como militante.



Santana Lopes regressa ao PSD Lusa

"Temos uma notícia muito agradável, que é a presença e o regresso de Pedro Santana Lopes ao nosso partido como militante", declarou Miguel Albuquerque, presidente da Mesa do Congresso do PSD, que decorre em Anadia, no distrito de Aveiro.

Pedro Santana Lopes -- que liderou o PSD entre 2004 e 2005 e se desfiliou em 2018 para fundar o partido Aliança, de onde entretanto saiu -- entrou no Velódromo Nacional de Sangalhos poucos minutos antes da meia-noite e sentou-se entre o presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o secretário-geral do partido, Hugo Soares.

"Em nome do Congresso, queria dar ao PSL um abraço de boas-vindas, um bom regresso, e que continue a contribuir para o engrandecimento do nosso partido e do nosso país", acrescentou Miguel Albuquerque.